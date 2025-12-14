ジョー マローン ロンドンのコロン インテンス新作「アンバー ラブダナム」

ジョー マローン ロンドンのコロン インテンスコレクションに、また一つ新たな魅力的な香りが登場します。それが「アンバー ラブダナム」。スペイン南部グラナダのアンダルシア地方からインスピレーションを受けたこの香りは、シスタスから採れる香り高い樹脂・ラブダナムを主役に、ビター オレンジとバニラ、ローステッド オークが織りなす深い余韻を感じさせてくれます。

アンダルシアの丘陵地帯からインスパイアされた香り

「アンバー ラブダナム」の香りは、スペイン・アンダルシア地方の古都グラナダの風景を思わせるものです。

陽光を浴びて輝くシスタスの群生地から吹き抜ける風が、甘く温かなアンバーノートを運んできて、心に深い余韻を残します。

香りの深みとともに感じられるのは、ただの香りではなく、まるでアンダルシアの丘陵地帯にいるような豊かな感覚。どこか懐かしく、それでいて新鮮な驚きに満ちた香りです。

深みのあるセンシュアルな香りが心を揺さぶる

「アンバー ラブダナム」の魅力は、シスタスから採れる香り高い樹脂・ラブダナムを主役にした、センシュアルな香りの構築にあります。

トップノートにはフレッシュなビターオレンジがアクセントとなり、次第に甘くて温かなアンバーノートと混ざり合います。

ベースにはバニラとローステッドオークの温もりが広がり、まろやかで深い余韻を与えてくれます。この香りは、心に強く、そして静かに響き渡る力を持っています。

ジョー マローン ロンドンの新しい香り、香り高いラグジュアリーを

ジョー マローン ロンドンが新たに提案する「アンバー ラブダナム」は、まさにラグジュアリーな香りを体感できるアイテム。

シンプルでありながら奥深さを感じるその香りは、日常に特別なひとときをもたらしてくれるでしょう。

香りを纏った瞬間から、まるでアンダルシアの大地に触れたような感覚に包まれ、あなたの存在感を一層引き立てます。

50mLと100mLの2サイズがあり、価格は50mL 22,880円（税込）、100mL 32,890円（税込）です。

新たな香りで魅了される！ジョー マローン ロンドンの「アンバー ラブダナム」

ジョー マローン ロンドンの新作「アンバー ラブダナム」は、まるでアンダルシアの大地を感じさせる、深みと温かみのある香り。

シスタス、ビターオレンジ、バニラ、ローステッドオークといった贅沢なノートが絡み合い、強さと繊細さを兼ね備えたセンシュアルな印象を与えてくれます。

2025年12月26日より発売されるこの香りは、きっとあなたの心を揺さぶり、新しい魅力を引き出してくれるでしょう。