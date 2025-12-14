シンガー・ソングライター松山千春（70）の秋のツアーのファイナル公演が24日、北海道・札幌文化芸術劇場で行われた。「旅立ち」、は「長い夜」「大空と大地の中で」、「伝言」、「今日限り」など全17曲を熱唱した。

10月10日の埼玉・サンシティ越谷をから全国20都市を回ってきた。昨秋は狭心症の悪化による冠動脈バイパス手術を受けたことから、千春にとって今回は2年ぶりの地元・北海道への凱旋（がいせん）クリスマスコンサートとなった。

開演前から「千春コール」が響き渡る中、「I LOVE YOU」で幕を幕を開けると、会場は一気に拍手と歓声に包まれた。松山は「春、秋を通して全国を回って地元に帰ってきましたクリスマスイブに、こうやって足を運んで切れるお客さんがいるんだからな、中途半端なコンサートはできない」と話した。

そして「人生の空から」、「銀の雨」、「時のいたずら」を歌うと「デビューして49年の時がたちました。オレを見いだしてくれたSTVラジオの竹田健二さん、今でも最終日は楽屋で思い出します。そして来年の1月25日を迎えたらデビュー50年目に入るんだ。みんな、よく俺に付き合ってくれたよな。これからもコンサートでは全国を回って最後は北海道に帰ってきたい」と話した。