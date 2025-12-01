¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)¡ÖÆ¬ÉÕ¤¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÆ¬ÉÕ¤¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡× ¡Ö¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥½¥¤¥ê¥¾¥Ã¥È¡× ¡Ö¤ª»É¿È¥Þ¥ê¥Í¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
º£Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£¼ê·Ú¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤ë¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡ÛÆ¬ÉÕ¤¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤
¥¨¥Ó¤ÎÆ¬¤â¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§448Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
¡ã°á¡ä
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸3
ÍÏ¤Íñ 1¸ÄÊ¬
¥Ñ¥óÊ´ 1.5~2¥«¥Ã¥×
ÍÈ¤²Ìý Å¬ÎÌ ¥¥ã¥Ù¥Ä (¤»¤óÀÚ¤ê)1/8¸ÄÊ¬
ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥« 1/4~1/2¸Ä
¥ì¥â¥ó 1/4¸Ä
¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ Å¬ÎÌ
¡ã°á¡ä¤Î¾®ÇþÊ´¤ÈÍÏ¤Íñ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¼ï¤È¥ï¥¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¹¥¤ß¤Î·¿¤ÇÈ´¤¯¡£¥ì¥â¥ó¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£ÍÈ¤²Ìý¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·»Ï¤á¤ë¡£
2. 170¡î¤ÎÍÈ¤²Ìý¤Ë(1)¤òÆþ¤ì¡¢ÍÈ¤²¿§¤¬¤Ä¤¯°Ì¤Þ¤ÇÍÈ¤²¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌý¤ò¤¤ë¡£
3. ´ï¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥ì¥â¥ó¡¢(2)¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥½¥¤¥ê¥¾¥Ã¥È
¤´ÈÓ¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¡¢´ÊÃ±¥ê¥¾¥Ã¥È¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§570Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
¥«¥Ü¥Á¥ã 150g
¶Ì¥Í¥® (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/4¸ÄÊ¬
¥Ù¡¼¥³¥ó (¸üÀÚ¤ê)1~2Ëç
¥Ð¥¿¡¼ 10g
¥µ¥é¥ÀÌý ¾®¤µ¤¸1
¡ã¥¹¡¼¥×¡ä
Æ¦Æý (À®Ê¬ÌµÄ´À°)200ml
¿å 200ml
ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1.5
Ê´¥Á¡¼¥º Âç¤µ¤¸3
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ
¤´ÈÓ¤Ï¾¯¤·¤«¤¿¤á¤Ë¿æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
2. Ê´¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤Æ±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¤ò¿¶¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¤ª»É¿È¥Þ¥ê¥Í
¤ª»É¿È¤ò¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¥Þ¥ê¥Í¤ËÊÑ¿È¡ª¡¡¤ª¹¥¤ß¤Î¤ª»É¿È¤Ç¤É¤¦¤¾¡ª
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§198Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
¶Ì¥Í¥® 1/4¸Ä
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 4~6¸Ä
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ ¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä
Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼ Âç¤µ¤¸1
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸2
º½Åü ¾®¤µ¤¸1
¥±¥¤¥Ñ¡¼ ¾®¤µ¤¸1
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
º£Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£¼ê·Ú¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤ë¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡ÛÆ¬ÉÕ¤¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤
¥¨¥Ó¤ÎÆ¬¤â¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§448Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡ËÍÆ¬¥¨¥Ó 6Èø ±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¡ã°á¡ä
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸3
ÍÏ¤Íñ 1¸ÄÊ¬
¥Ñ¥óÊ´ 1.5~2¥«¥Ã¥×
ÍÈ¤²Ìý Å¬ÎÌ ¥¥ã¥Ù¥Ä (¤»¤óÀÚ¤ê)1/8¸ÄÊ¬
ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥« 1/4~1/2¸Ä
¥ì¥â¥ó 1/4¸Ä
¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡ÛÍÆ¬¥¨¥Ó¤ÏÆ¬¤ÎÀè¤È¥Ò¥²¤òÀÚ¤êÂ·¤¨¡¢Æ¬¤ÈÈø¤ò»Ä¤·¤Æ³Ì¤ò¤à¤¡¢ÇØ¥ï¥¿¤ò¼è¤Ã¤ÆÊ¢Â¦¤Ë2¡Á3¥«½êÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢ÇØÂ¦¤«¤é²¡¤µ¤¨¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤Î¤Ð¤·¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ã°á¡ä¤Î¾®ÇþÊ´¤ÈÍÏ¤Íñ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¼ï¤È¥ï¥¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¹¥¤ß¤Î·¿¤ÇÈ´¤¯¡£¥ì¥â¥ó¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£ÍÈ¤²Ìý¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·»Ï¤á¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ÍÆ¬¥¨¥Ó¤ÎÆ¬¤ÈÈø°Ê³°¤Î½ê¤ËÊ¬ÎÌ³°¤Î¾®ÇþÊ´¤ò¿¶¤ê¡¢ÍÏ¤Íñ¤È¹ç¤ï¤»¤¿¾®ÇþÊ´¤ËÄÌ¤·¡¢¥Ñ¥óÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. 170¡î¤ÎÍÈ¤²Ìý¤Ë(1)¤òÆþ¤ì¡¢ÍÈ¤²¿§¤¬¤Ä¤¯°Ì¤Þ¤ÇÍÈ¤²¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌý¤ò¤¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
3. ´ï¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥ì¥â¥ó¡¢(2)¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Ú¼ç¿©¡Û¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥½¥¤¥ê¥¾¥Ã¥È
¤´ÈÓ¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¡¢´ÊÃ±¥ê¥¾¥Ã¥È¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§570Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¤´ÈÓ (¿æ¤¤¿¤Æ)ÃãÏÒ2ÇÕÊ¬
¥«¥Ü¥Á¥ã 150g
¶Ì¥Í¥® (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/4¸ÄÊ¬
¥Ù¡¼¥³¥ó (¸üÀÚ¤ê)1~2Ëç
¥Ð¥¿¡¼ 10g
¥µ¥é¥ÀÌý ¾®¤µ¤¸1
¡ã¥¹¡¼¥×¡ä
Æ¦Æý (À®Ê¬ÌµÄ´À°)200ml
¿å 200ml
ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1.5
Ê´¥Á¡¼¥º Âç¤µ¤¸3
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ï¼ï¤È¥ï¥¿¤ò¼è¤ê¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÂÑÇ®»®¤ËÊÂ¤Ù¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç2¡Á3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¤òÆþ¤ì¡¢¶Ì¥Í¥®¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤òÃæ²Ð¤Ç¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¡ã¥¹¡¼¥×¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢¤´ÈÓ¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤ò²Ã¤¨¤Æ¿åÊ¬¤¬¾¯¤·¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»þ¡¹º®¤¼¤Ê¤¬¤é5¡Á6Ê¬¼Ñ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¤´ÈÓ¤Ï¾¯¤·¤«¤¿¤á¤Ë¿æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
2. Ê´¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤Æ±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¤ò¿¶¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¤ª»É¿È¥Þ¥ê¥Í
¤ª»É¿È¤ò¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¥Þ¥ê¥Í¤ËÊÑ¿È¡ª¡¡¤ª¹¥¤ß¤Î¤ª»É¿È¤Ç¤É¤¦¤¾¡ª
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§198Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë»É¿È 2~3¿ÍÊ¬(100g)
¶Ì¥Í¥® 1/4¸Ä
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 4~6¸Ä
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ ¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä
Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼ Âç¤µ¤¸1
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸2
º½Åü ¾®¤µ¤¸1
¥±¥¤¥Ñ¡¼ ¾®¤µ¤¸1
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¤ª»É¿È¤¬¥µ¥¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¶Ì¥Í¥®¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê¡¢½Ä4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤ª»É¿È¤È¶Ì¥Í¥®¤òÆþ¤ì¡¢Ì£¤¬ÆëÀ÷¤à¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô