18年シーズン以来8年ぶりのJ1昇格を果たした長崎が、福岡FW岩崎悠人（27）を完全移籍で獲得することが24日、分かった。複数の関係者によると、すでに大筋合意。近日中に正式発表される見通しという。

スピードと豊富な運動量を兼ね備えた身体能力の高いアタッカーは、FWだけではなくウイングバックやシャドーなど複数ポジションが可能。今季は主にウイングバックとして34試合1得点2アシストを記録。J1通算172試合出場と経験値も高い。熟考した結果、新天地でのチャレンジを選択した。

ジャパネットたかたの資金力と最新鋭のスタジアムを持つ長崎は来年2月に始まる特別大会「百年構想リーグ」でJ1仕様の基盤を作るべく、今オフは積極的な補強に乗り出している。日本代表として22年のE―1選手権に出場した岩崎は補強第1号で、来季も指揮を執る高木琢也監督の求めるサッカーにもフィットする。

◇岩崎 悠人（いわさき・ゆうと） 1998年（平10）6月11日生まれ、滋賀県彦根市出身の27歳。京都橘を経て17年に京都入団。その後は札幌や湘南、千葉、鳥栖でプレし、24年に福岡へ完全移籍。22年7月のE―1選手権・香港戦で日本代表デビュー。J1通算172試合出場5得点。国際Aマッチ1試合出場。1メートル73、72キロ。利き足は右。