京都が鳥栖MF本田風智（24）を獲得することが24日、分かった。複数の関係者が明言。期限付き移籍になる見通しという。

鳥栖アカデミー出身で19年5月のルヴァン杯・FC東京戦でプロデビュー。力強いドリブルを武器に23年から背番号10を背負う逸材だが、同年5月の福岡戦で左膝半月板を断裂した後は負傷に悩まされ続けた。24年夏には左膝外側半月板断裂、25年3月には左膝関節内遊離体手術。複数回の手術とリハビリを乗り越え、25年7月の天皇杯3回戦・東京V戦で2年2カ月ぶりの公式戦復帰を果たしたばかりだった。一度、環境を変えることで完全復活とさらなる飛躍を目指しているという。

今季クラブ最高位3位だった京都はMF武田将平が湘南に移籍するが、湘南MF平岡の獲得が決定的。中盤のポジションならば全てできる本田も加え、特別大会「百年構想リーグ」の優勝を目指す。

◇本田 風智（ほんだ・ふうち） 2001年（平13）5月10日生まれ、福岡県出身の24歳。鳥栖U―18から19年に2種登録され、同年5月のルヴァン杯・FC東京戦でプロデビュー。20年にトップ昇格。日本代表には各年代の代表に招集されてきた。J1通算79試合12得点。1メートル70、64キロ。利き足は右。