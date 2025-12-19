「軽くてぽかぽか」って最高！【グローバルワーク】真冬本番の味方♡「サマ見えダウン」

寒さが本格的になってきたこの時期、軽くて暖かいアウターは頼れる存在。なかでも【グローバルワーク】のダウンジャケットは、軽やかに羽織れて防寒もしっかりできそうです。幅広いコーデに合わせやすいデザインで、暖かいだけでなく冬のおしゃれを楽しめるのも魅力。今回は、冬コーデの強い味方になってくれそうなダウンブルゾンを、スタッフさんの着こなしと共にご紹介します。

さらっと羽織れてあったかい軽量ダウン

【グローバルワーク】「エアリュクスダウンフードブルゾン」\9,594（税込・セール価格）

「「軽くて暖かい」をとことん追求した、軽量設計のダウン」と公式サイトで紹介されているブルゾン。防寒を重視するとコーデが重たくなりがちですが、こちらは軽やかに羽織れそうです。フード付きでカジュアルな印象もありつつ、きれいめな素材感で上品なコーデにも合わせやすいデザイン。ゆったりとしたサイズ感で、ヒップまで隠れるのも嬉しいポイントです。

明るめカラーでより軽やかに

ベージュの軽量ダウンをきれいめスタイルに合わせたコーデ。鮮やかなカラーのトップスを合わせることで、冬の着こなしに華やかさをプラスしてくれます。軽くて暖かそうなうえ、明るめのカラーで見た目にも軽やかな印象に。襟を大きく開けて着れば、ハイネックのトップスとも好相性。きちんと感のあるパンツスタイルにも合わせやすく、通勤時にも活躍してくれそうです。

モノトーンでスカートの甘さを抑えて

フェミニンなレースのスカートにブラックの軽量ダウンを合わせた、きれいめスタイル。バッグや靴などの小物がカジュアルさをプラスし、こなれた雰囲気に。スカートの甘さが気になるときは、モノトーンでまとめるのもおすすめ。ほどよく華やかで上品なコーデは、冬のお出かけやデートにもぴったりです。

丸みシルエットでこなれカジュアル

明るいトーンのカジュアルコーデにブラックのダウンを羽織って、全体を引き締め。裾のドロストを絞って、ほんのり丸みを出したシルエットが可愛らしい印象です。ラフなコーデも、ネックレスやパンプスできれいめ要素をプラス。大人女性のデイリーコーデに取り入れやすそうな、きれいめカジュアルです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N