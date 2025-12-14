ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京は10年ぶり“雨のクリスマスイブ” 26日は日本海側は暴風雪… 東京は10年ぶり“雨のクリスマスイブ” 26日は日本海側は暴風雪に注意 東京は10年ぶり“雨のクリスマスイブ” 26日は日本海側は暴風雪に注意 2025年12月25日 0時52分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東京では10年ぶりの雨のクリスマスイブ。クリスマス当日の25日は日本海側で雪と風に見舞われるおそれがあります。26日は暴風雪のおそれもあり、警戒が必要です リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 介護, 置床工事, リハビリ, 葬儀, 住宅, 法要, 横浜, 上田, 徳島