「からあげクン」が最も売れた都道府県は？ 調査開始以来初のトップに輝いたのは…
ローソンは12月24日、全国47都道府県・約14,000店舗のローソン店舗のPOSデータをもとにした、今年の「からあげクン」都道府県ランキングを発表。「からあげクン」が最も売れた都道府県が決定した。
毎年恒例となっている「からあげクンが売れた都道府県ランキング」。2020年以降、1位に輝いたのは「岡山県」（2020年）、「岡山県」（2021年）、「奈良県」（2022年）、「奈良県」（2023年）、「愛知県」（2024年）だった。
そして今年のランキングでトップに立ったのは、2023年・2024年と2年連続3位で、都道府県別ランキングの調査を開始した2019年以来、初のトップに立ったのは「大阪府」。「大阪府」がついに1位になった理由について、同社は「大阪・関西万博への出店」「地域限定商品のヒット」と分析する。
「大阪・関西万博への出店」は、開催期間中（4月13日〜10月13日の184日間）、会場に2店舗出店し、合計で120万人以上の利用があり、中でも店舗で販売していた「からあげクン」は手軽に食べられる商品として、海外からの旅行客などにも人気となり、万博開催期間中の合計販売数は約36万食（1日あたりの平均販売数約2,000個）に。これは全国1位の販売数となった。
また、8月には近畿限定で「からあげクン ブタキム味」を発売。大阪府吹田市に本社を置くエースコックの「スーパーカップ1.5倍 ブタキムラーメン」をイメージした商品で、発売初週から1週間、定番のレギュラーやレッドを抑えて販売数1位となるヒットを記録した。
