Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÉüµ¢¤ò·èÃÇ¡Ä¿·¾±¥Ï¥à¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡£¶Ç¯¤Ö¤ê¸ÅÁã¤Ç¡É²¸ÊÖ¤·¡É
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬ÆüËÜ¥Ï¥àÆþ¤ê¤Î°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ç£³Ç¯·ÀÌó¤¬½ªÎ»¡£ÊÆµå³¦¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ëÆ»¤âÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÃÇÇ°¤·¡¢£²£°Ç¯¤Þ¤Ç£¶Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¸ÅÁã¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¤Ï±¦¸ª¤Î¼ê½Ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ£²Ç¯´Ö¤Ç£³¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÉüµ¢¸å¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤ÈÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï£±£´¾¡£¹ÇÔ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÂ¿¾¡¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢Æ°¸þ¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂç·¿·ÀÌó¤Ç°ÖÎ±¡£µð¿Í¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤âÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¸¶¤ÏµòÅÀ¤¬»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ø¤Î°¦Ãå¤ä°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¤¡£°ìÅÙ¤ÏÅ¨¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢¸ÅÁã¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ê¤Þ¤Þ¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÌ´¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡È²¸ÊÖ¤·¡É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇÂ¿¾¡¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿°ËÆ£¤ÈÆóËç´ÇÈÄ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£°£±¾¡¤Î·Ð¸³¤ÏËÌ»³¡¢Ã£¤é¼ã¤¤ÎÏ¤¬¸÷¤ëÅê¼ê¿Ø¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¿·¾±¥Ï¥à¤Ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£º£µ¨¤ÏºÇ½ªÈ×¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎËö¤Ë¥¿¥«¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤¬Íèµ¨¤Ï¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¢¡Í¸¶¡¡¹ÒÊ¿¡Ê¤¢¤ê¤Ï¤é¡¦¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë£±£¹£¹£²Ç¯£¸·î£±£±Æü¡¢¹Åç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£³ºÐ¡£¹ÎÍ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë£²ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢£³Ç¯½Õ¤Ë£´¶¯¡£ÁáÂç¤«¤é£±£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£±£µÇ¯¿·¿Í²¦¡££¶Ç¯´Ö¤Ç£¶£°¾¡¤òµó¤²¡¢£²£±¡¢£²£²Ç¯¤ÏÊÆ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÇÄÌ»»£±£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£³¾¡£·ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£·¡¦£µ£·¡££²£³Ç¯¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¡££Î£Ð£ÂÄÌ»»£±£¹£¸»î¹ç¤Ç£¹£¸¾¡£·£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£³£²¡££±£¹¡¢£²£´¡¢£²£µÇ¯¤ËºÇÂ¿¾¡¡££±£¹£°¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£°¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£