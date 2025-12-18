【お年玉のリアルを1338人にアンケート】金額の相場・何歳まで？マナーのプロ監修

やることが山積みで忙しい年末年始。行事のルールやしきたりに頭を悩ませていませんか？

オレンジページ読者のリアルなアンケート結果とともに、マナーのプロである村山紀子さんに正解を教えていただきました！

アンケート対象／オレンジページメンバーズ（回答数：1338件）

お年玉の正解は？

Q１_お年玉、だれかにあげる？あげない？

あげる……44％

あげない……47％

未定……９％

「あげない」派がやや優勢。孫がいる人や親戚づきあいが必要な人は「あげる」と回答しました。

Q２_だれにあげる？

1位 親戚の子ども

2位 自分の子ども

3位 自分の孫

なかには「親に渡す」と答えた人も。「ちなみに、親に渡す場合はお年玉ではなく「お年賀」なのが正解。のしつきの紅白ちょう結びの祝儀袋を用意し、そこにお金を入れて」（村山さん）。



Q3_金額は？

●金額の相場

小学生未満…………………1000円未満

小学校低学年………………1000〜2000円

小学校高学年………………2000〜3000円

中学生…………………………5000〜1万円

高校生…………………………5000〜1万円

大学・専門学校生…………1万円以上

社会人…………………あげる必要はない

それぞれ、最も多かった回答がこちら。まだアルバイトができない中学〜高校生に、少し多めに渡す人もいたようです。「後からモヤモヤが積み重ならないよう、親戚どうし、バランスをとることが大切。あらかじめ相談し、小学生ならいくら、高校生はいくら、というように決めておくといいでしょう」（村山さん）。



Q４_ポチ袋は必要？

「お年玉は、神様へのお供えをわける習わしから派生したもの。あらたまった行いであることを学ばせるためにも、ポチ袋に入れて渡しましょう」（村山さん）。

Q５_新札じゃないとダメ？

「相手を思って準備しておいたことを示すマナーとして、できれば新札の用意を。どうしてもの際はできるだけしわのないお札がおすすめです」（村山さん）。

みんなが楽しみにしているお年玉。マナーに沿って、気持ちのよい年始を迎えましょう！



教えてくれたのは……村山紀子さん

マナー・コミュニケーションインストラクター。日本現代作法会会総師範。教育の場でキャリアカウンセリングやマナー指導も行う。冠婚葬祭やテーブルマナーをわかりやすく伝えるYouTubeチャンネル「令嬢養成学校チャンネル」が人気。

（『オレンジページ』2025年12月17日号より）