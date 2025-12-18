ドルの下落傾向が続いているが、過去の経験則から、年末に向けて売り圧力は収まりそうにないとの指摘が出ている。



ドル指数は１２月に入り約１．７％下落し、１０月以降の軟調パターンが続いている。過去２５年のうち、１２月のドルがマイナスとなったのは１７年あった。さらに、１２月の下落は継続する傾向があることを過去の記録は示していると述べている。ドルが１２月１日からクリスマス前最後の営業日までにマイナスになると、その後も下げ続けた例が全体の７３％に上り、クリスマスから新年にかけての下落率は平均で約０．９％だったという。



また、ドルにとって懸念される兆候は、従来なら強気材料とされる要因が市場で無視されている点だと述べている。前日は米ＧＤＰが予想外の強さで米国債利回りも上振れしたが、ドルの上昇は控えめで持続力を欠いた。



ＦＲＢの利下げペースが当初想定よりも緩やかになる可能性があるにもかかわらず、米株式市場でＳ＆Ｐ５００は終値ベースで過去最高値を更新。強い米経済指標や米国債利回りの上昇、そして株式市場の高値更新がドルの支援材料にあまりならないのは、ドル売りがさらに続く予兆とも言えるという。



USD/JPY 155.75 EUR/USD 1.1779 GBP/USD 1.3502



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

