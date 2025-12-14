フジ『向上委員会』クリスマスイブに生放送 “コンプライアンスレバー”を設置
フジテレビ系バラエティー『さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送SP』が、24日深夜に生放送された（深0：25）。
【写真】3枚目…兄・二千翔さんらとの幼少期カットを公開したIMALU
番組では「コンプライアンスレバー」が用意されており、同レバーは「生放送を安全第一でお届けするため、不適切な発言の際に音声はOFFに」と説明された。
お笑い怪獣・明石家さんまの元に集結した愉快な仲間達がお笑い界の未来のため、毎週1組の芸人を向上（スキルアップ）させるトーク番組。今夜はクリスマスの特別バージョンで生放送、恒例の「向上委員会」メンバーに加え、スペシャルゲストも登場予定。向上委員会ならではの特別ゲストが次々参戦を果たす。
