８kg減量に成功。短期間でベスト体重を取り戻した【簡単ダイエット】のポイント
普段通りに生活していたつもりなのに、久しぶりに体重計に乗ってみたら「体重が増えていた…」という事態に直面すると、一刻でも早く体重を元通りに落としたくなるもの。そんな時に参考にしたいのが、元2NE1のメンバーのサンダラ・パクが取り組んだダイエットです。わずか２ヶ月余りで８kgの減量に成功しています。
１日のうち12時間は何も食べないようにする
彼女が取り組んだのは「１日のうち12時間は何も食べない（前日の夕食から翌日の朝食まで12時間空ける）」という、いわゆる「断続的断食」と呼ばれるダイエット法になります。
そして「12時間ダイエット」に加えてサンダラが行ったのがジム通いと、１日１食は炭水化物を摂らずにサラダに置き換えるというもの。そのサラダも副菜という感覚ではなく、主食並にボリューミーなサラダを食べていたそうです。
また、もともと「何を食べても太らなかった」というサンダラなので、間食についても「何も気にせず好きなお菓子を食べていた」そうですが、ダイエットを機に間食の内容も徹底して見直し。特に積極的に採り入れているのが食物繊維、ビタミンB群、カリウム等が含まれているバナナだそうで、むくみ予防や腸内環境を整える効果を期待できるそうです。
このように食生活を見直しただけでなく、「生まれて初めてお金を払って運動を始めた」ことで見事ベスト体重を取り戻したサンダラのダイエットを参考に、無理のない形でダイエットに取り組んでいきましょうね。
