気になっても聞いちゃダメ。彼氏にしてはいけない「質問」
彼氏と会話していると、ついつい気になってしまうことがあって質問をしてしまうことがありますが、質問によっては彼氏を傷つけてしまったり、関係を悪化させてしまったりすることも。
そこで今回は、気になっても聞いちゃダメな「質問」を紹介します。
過去の恋愛について
過去の恋愛について質問はできるだけ避けた方が良いでしょう。
彼氏の方から過去の恋愛について話し始めるのであれば問題ないですが、過去の恋愛に少なからず傷を負っているケースは少なくありません。
また、彼氏から質問してこない場合は、あなたの方から自分の過去の恋愛について話すのも控えましょう。
他の男性と比較するような内容の質問
他の男性と比較するような内容の質問をされると、彼氏は「他の男性に劣っていると言われてるのかも」と疑心暗鬼になってしまうもの。
もし、彼氏と他の男性を比較する話題を出す場合は、彼氏を褒めることが前提にすべきです。
また、他の男性を話題に出すと、あなたが他の男性に惹かれているように見えてしまうこともあります。
「好き？」と気持ちを確かめる質問
彼氏が愛情表現が苦手なタイプだと、自分のことを本当に好きなのか不安に思ってしまうことも。
でも、だからと言って「好き？」と気持ちを確かめる質問はしない方が良いでしょう。
なぜなら、ほとんどの男性は「好きじゃなきゃとっくに別れている」としか思わないものですし、自分の気持ちを疑われているようであまり良い気がしないからです。
彼氏との信頼関係をキープするためにも、ぜひ今回紹介した質問は極力避けるように意識していきましょうね。
