「あの選択でよかった？」離婚後に後悔を感じやすい“瞬間”とは
離婚は、大きな決断であるがゆえに、時間が経ってから「本当にあれでよかったのか」と考える瞬間が訪れることも。後悔の感情は珍しいものではなく、選択を真剣に考えた人ほど生まれやすい側面もあるのです。そこで今回は、離婚後に感じやすい後悔の背景と、その捉え方を整理します。
環境の変化によって不安が強まる
離婚後は、生活リズムや人間関係が大きく変わります。慣れない環境の中で不安を感じると、過去の選択そのものを疑いたくなることがあります。しかし、この不安は離婚そのものより、環境の変化に適応する過程で生じている場合も多いのです。
「良かった点」が見えにくくなる時期がある
離婚直後や数年後など、ふとしたタイミングで後悔が強まることがあります。この時期は、失ったものに意識が向きやすく、離婚によって得た変化や安定に目が向きにくくなりがち。視点が一時的に偏っている可能性を意識することが重要です。
後悔は「間違い」の証明ではない
後悔を感じると、「判断を誤ったのでは」と考えがち。しかし、後悔は当時の選択が不適切だったことを示すものではありません。その時点で考えられる中で選んだ結果として、感情が後から追いついてくることもあります。後悔と判断の正否を切り分けて考える視点が必要です。
離婚後、環境や心の状態によって揺れ動くことは自然な反応といえます。でも、後悔を否定せず、背景を冷静に整理することで、次の選択をより安定したものにしていくように動いていきましょう。
