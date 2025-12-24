無理しなくたって体は変わっていく。忙しい大人世代でも続く【簡単ダイエットルール】の作り方
「ダイエットは頑張らないと結果が出ない」。そう思い込んで、何度も挫折してきた経験はありませんか？仕事や家事、人付き合いで毎日が忙しい大人世代にとって、食事管理も運動も完璧をめざすのは現実的ではありません。そこで今回は、年末に向けて生活リズムが乱れやすい時期でも取り入れやすい【簡単ダイエットルール】の作り方を紹介します。
食事は「制限」よりも“負担を増やさない選択”を
食事管理というと「減らす」「我慢する」イメージを持ちがちですが、大人世代に必要なのは別の視点です。食べる量を一気に減らしたり、好きなものを完全に我慢したりする方法は、続かないだけでなく心身の負担になりがち。意識したいのは「何をやめるか」ではなく「何を控えるか」です。
運動は毎日やらなくても「ゼロの日」を減らす
食事と同じくらい悩みやすいのが、「運動を続けられない」問題です。忙しい日々の中で、まとまった運動時間を確保するのは簡単ではありません。だからこそ大切なのは、運動のハードルを下げること。短時間のストレッチや軽い筋トレでも、体を動かす習慣があれば十分です。
特に筋肉を使う動きは、年齢とともに落ちやすい代謝を支える重要な要素。毎日完璧をめざすより、「何もしない日をつくらない」意識が体型キープにつながっていきます。
完璧をめざさない人ほど、結果が出やすい
ダイエットが続かない最大の理由は、「理想が高すぎること」。少し食べすぎただけで自分を責めてしまうと、気持ちが切れてしまいがちです。
大人世代のダイエットに必要なのは、立て直すための“心のゆとり”。崩れたら戻せばいい、そう考えられる柔軟さが、結果的に習慣を長く支えてくれます。体は一日では変わりませんが、考え方は今日から変えられます。
無理を重ねなくても、体は少しずつ変わっていくもの。まずは今日ひとつ、食事か体の動かし方を“少しだけ整える”ところから始めてみてください。忙しい毎日の中でも続けられるルールを選ぶことが、遠回りのようで一番の近道です。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞
