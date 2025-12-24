年末のきちんとシーンに。大人が品よく見える「低めシニヨンヘア」の作り方
忘年会や会食、家族行事など、人に会う機会が増える年末。「きちんと感は出したいけれど、頑張りすぎて見えるのは避けたい」と感じる大人世代も多いのではないでしょうか？そんなときに頼りになるのが、上品さと抜け感を両立できる「低めシニヨンヘア」。位置やまとめ方を少し意識するだけで、落ち着いた印象と今っぽさの両方が叶います。
低めシニヨンヘアが「品よく見える」理由は“重心の低さ”
低めシニヨンヘアが大人に似合う理由は、視線が自然と下に集まり、全体のバランスが落ち着いて見えること。高い位置でまとめるよりも、控えめで柔らかな印象になりやすく、フォーマルな場にもなじみます。
首元がすっきり見えるため、ジャケットやワンピース、きれいめニットとも相性が良く、「きちんと感」と「女性らしさ」を同時に演出できるのも魅力です。
作り始めは“きれいにまとめすぎない”のがコツ
低めシニヨンを作る際は、最初から完璧にまとめようとしないことがポイント。髪をひとつに集める段階では、少しラフさを残しておくと、仕上げたときに固く見えません。
後頭部やサイドにほんのり余裕を持たせることで、立体感が生まれ、横顔も自然な印象に。鏡を見ながら「まとめすぎていないか」を確認するのが、大人っぽく仕上げる近道です。
仕上げは“低め×タイト”で、清潔感をプラス
最後は、襟足近くでまとめたシニヨンをコンパクトに整えて仕上げます。低めの位置をキープしつつ、表面を軽くなでるように整えると、清潔感が際立ちます。
かっちり固める必要はなく、あくまで自然にまとまっている程度が理想。控えめながらも品のあるヘアは、年末のきちんとした装いをさりげなく引き立ててくれます。
低めシニヨンヘアは、難しいテクニックがなくても、ポイントを押さえるだけで大人らしい品を演出できるスタイル。年末のきちんとシーンこそ、ヘアの重心とまとめ方を意識して、落ち着きのある印象を味方につけてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
🌼乾燥で広がる冬の髪もまとまる。 大人世代にちょうどいい「ツヤ見せねじりヘアアレンジ」