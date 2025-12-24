太ももだけが痩せにくい人へ。１日１セット【脚全体の印象が変わる】簡単エクササイズ
ダイエットを頑張っているのに、「なぜか太ももだけ落ちない」。そんな悩みを感じ始めるのが大人世代です。実はこの現象、脂肪の問題というよりも、脚の使い方や筋肉の偏りが影響していることも。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【シザーズ】。太ももとお尻を同時に使いながら、脚全体のバランスを整えていけます。
シザーズ
（１）横向きに寝そべって床側の腕を頭の方に伸ばし、上側の手は胸の前におく
（２）一旦息を吸い、息を吐きながら両脚を床から離す
▲お腹は内側に引き込むイメージで凹ませたままにします
（３）一旦息を吸い、息を吐きながら右脚を前に、左脚を後ろへ開きます
▲両脚とも床と水平に動かします
（４）一旦息を吸い、息を吐きながら左脚を前に、右脚を後ろへ開きます
この（３）、（４）を連続で10回繰り返し、その後体の向きを変えて同様に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常にお腹の筋肉に力を入れた状態で反動を使わずに実践すること」がポイント。また、脚を動かす際に骨盤が開いた状態にならないように注意しましょう。脚痩せは、頑張りすぎるより“正しく動かす”ことが大切。続けるほど、太ももだけが目立ちにくい脚の使い方へと導いてくれます。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
