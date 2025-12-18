ORANGE RANGEのnaotohiroyama、自身初の360 Reality Audio音源「fish」リリース
ORANGE RANGEのNAOTOによるソロプロジェクト“naotohiroyama”が12月25日のXmas、自身初の360 Reality Audio音源「fish」をリリースした。
「fish」はソニーの360立体音響技術を活用した360 Reality Audio (サンロクマル・リアリティオーディオ)に対応した新作だ。サウンド＆レコーディング・マガジンと360 Reality Audioによる特別ワークショップで制作された本作は、立体音響表現に特化したもの。音が自由に空間を泳ぎ回るように球状のフィールドへ配置され、360度の包囲感とリアルな奥行きが際立つなど、従来のステレオでは体験できないサウンドを実現している。
■「fish」
2025年12月25日(木)リリース
SUPER ((ECHO)) LABEL
・配信リンク：https://naotohiroyama.lnk.to/fish
・360 Reality Audio (Amazon Music Unlimited)：
https://www.amazon.com/gp/product/B0G4W4SCRB
▼収録曲
01_fish
Recorded and Mixed by naotohiroyama
at NAOTOnoHEYA (SUPER ((ECHO)) ENGINEER)
Artwork by Afx Naka (@afxnaka)
※360 Reality AudioはAmazon Music Unlimitedで配信されます。お手持ちのスマートフォンにAmazon Musicアプリをダウンロードしてヘッドホン／イヤホンでお楽しみください。
※360 Reality Audioは、ソニーのオブジェクトベースの360立体音響技術を使った次世代の音楽体験。全方位から音が降りそそぐ、没入感のある立体的な音場を体験することができます。
360 Reality Audio 公式サイト：https://www.sony.net/360RA
