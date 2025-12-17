桃色ドロシー、ROTTENGRAFFTY・MASAHIKOと京都合宿で制作した楽曲「朝凪の彼方」のMV公開
桃色ドロシーが、EP『七色のインサイドストーリー』のリード曲である「朝凪の彼方」のMVを公開した。
本楽曲は、ROTTENGRAFFTY・MASAHIKOと京都合宿で制作した楽曲。MVでは、うまくいかず自問自答を繰り返す日々が、少しの“キッカケ”で気持ちが晴れて物事が良い方向に進み始めていく、そんな実体験を映像で表現しているという。
今回のMVは、桃色ドロシーが2025年1月に出演したYouTubeオーディション番組「音楽深化論」の映像監督であるisai Inc.の映像クリエーター・Ryosuke Okawaからのラブコールがあり制作されたとのこと。神奈川ドローン協会の協力もあり、ドローンを3台飛ばした迫力のある映像にも注目してほしい。
なお、「朝凪の彼方」が収録されているミニアルバム『七色のインサイドストーリー』を提げた全国ツアーは2026年3月まで開催する予定で、チケットはイープラスで発売中だ。
■EP『七色のインサイドストーリー』
2025年9月26日（金）リリース
配信：https://linkco.re/Texuu6AT
▼収録曲
M-1 スターライト
M-2 ミナトミライ
M-3 朝凪の彼方
M-4 エンドロール
M-5 灯火アンビション
◾️＜桃色ドロシー“七色のインサイドストーリー”Tour＞
2026年 ※終了公演は省略
1月12日（月・祝）仙台ROCKATERIA
1月13日（火）新潟CLUB RIVERST
1月16日（金）札幌SPIRITUAL LOUNGE
1月17日（土）苫小牧ELLCUBE
1月18日（日）函館ARARA
2月4日（水）水戸LIGHT HOUSE
2月5日（木）千葉LOOK
2月7日（土）岐阜ants
2月10日（火）大分club SPOT
2月11日（水・祝）小倉FUSE
2月13日（金）広島CAVE-BE
2月14日（土）周南rise
2月15日（日）高松TOONICE
2月17日（火）京都MUSE
2月18日（水）music ZOO KOBE 太陽と虎
2月26日（木）名古屋CLUB UPSET
2月27日（金）大阪BRONZE
※オープン / スタート：各会場によって異なります
▼TOUR FINAL
＜桃色ドロシー“七色のインサイドストーリー”Tour FINAL 〜ONE MAN SHOW〜＞
2026年3月5日(木)下北沢SHELTER
OPEN 18:30 / START 19:15
▼チケット情報【ツアーFINAL】
一般発売中：：https://eplus.jp/momoirodorothy/
※チケット料金：3,000円
