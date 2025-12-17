桃色ドロシーが、EP『七色のインサイドストーリー』のリード曲である「朝凪の彼方」のMVを公開した。

本楽曲は、ROTTENGRAFFTY・MASAHIKOと京都合宿で制作した楽曲。MVでは、うまくいかず自問自答を繰り返す日々が、少しの“キッカケ”で気持ちが晴れて物事が良い方向に進み始めていく、そんな実体験を映像で表現しているという。

今回のMVは、桃色ドロシーが2025年1月に出演したYouTubeオーディション番組「音楽深化論」の映像監督であるisai Inc.の映像クリエーター・Ryosuke Okawaからのラブコールがあり制作されたとのこと。神奈川ドローン協会の協力もあり、ドローンを3台飛ばした迫力のある映像にも注目してほしい。

なお、「朝凪の彼方」が収録されているミニアルバム『七色のインサイドストーリー』を提げた全国ツアーは2026年3月まで開催する予定で、チケットはイープラスで発売中だ。

■EP『七色のインサイドストーリー』 2025年9月26日（金）リリース

配信：https://linkco.re/Texuu6AT ▼収録曲

M-1 スターライト

M-2 ミナトミライ

M-3 朝凪の彼方

M-4 エンドロール

M-5 灯火アンビション

◾️＜桃色ドロシー“七色のインサイドストーリー”Tour＞ 2026年 ※終了公演は省略

1月12日（月・祝）仙台ROCKATERIA

1月13日（火）新潟CLUB RIVERST

1月16日（金）札幌SPIRITUAL LOUNGE

1月17日（土）苫小牧ELLCUBE

1月18日（日）函館ARARA

2月4日（水）水戸LIGHT HOUSE

2月5日（木）千葉LOOK

2月7日（土）岐阜ants

2月10日（火）大分club SPOT

2月11日（水・祝）小倉FUSE

2月13日（金）広島CAVE-BE

2月14日（土）周南rise

2月15日（日）高松TOONICE

2月17日（火）京都MUSE

2月18日（水）music ZOO KOBE 太陽と虎

2月26日（木）名古屋CLUB UPSET

2月27日（金）大阪BRONZE

※オープン / スタート：各会場によって異なります ▼TOUR FINAL

＜桃色ドロシー“七色のインサイドストーリー”Tour FINAL 〜ONE MAN SHOW〜＞

2026年3月5日(木)下北沢SHELTER

OPEN 18:30 / START 19:15 ▼チケット情報【ツアーFINAL】

一般発売中：：https://eplus.jp/momoirodorothy/

※チケット料金：3,000円