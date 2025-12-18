新しいスマートフォンを購入した際、まずはケースや周辺機器を選ぶのに時間がかかるという人も多いでしょう。特にiPhoneシリーズは、ケースの種類が豊富に用意されているため、どれにするか迷ってしまうこともあるはずです。

と言いつつ、筆者は普段、スマートフォンにケースをつけない「裸派」なのですが、iPhoneシリーズは毎年下取りに出したり、売却をして新モデルに買い替えることから、できるだけ綺麗な状態を保ちたいのも事実です。

今回、スマートフォンやPCのアクセサリー製品を展開するMOFTから、ケースに加え、スタンドやストラップ、Apple Watch用のシリコンバンドなどがセットになった「Creative Gift Box」を試す機会をいただいたので、それぞれの魅力を紹介していきます。

Creative Gift Boxは、公式サイトで3万800円ですが、それぞれの製品は単品でも購入できるので、気になる製品があれば、ぜひチェックしてください。

Creative Gift Box

まずはiPhone 17 Pro用のレザーケース。こちらはiPhone 17シリーズ、iPhone Airのそれぞれに対応したモデルが展開されています。単品での価格はいずれも6980円です。

本体はレザー調の素材になっており、指紋や汚れの付着はほぼありません。1週間ほどつけている感覚としては、引っ掻き傷などもあまりつかない印象です。レザーらしい柔らかい感触で、さらっとした手触りではありますが、滑りやすいというほどではないため、十分実用的です。

ちなみに、Creative Gift Boxに入っている製品は、ストラップを除き、すべて同じレザー調素材になっています。

iPhone 17 Pro／17 Pro Maxは、カメラ部分の出っ張りが広がったことも話題になったので、ケースでできるだけ凹凸を減らしたいという人もいるでしょう。

MOFTのレザーケースでは、カメラ付近が大きく開いたデザインになっており、カメラレンズの高さを、枠の高さが上回る形状になっています。

カメラ自体は剥き出しになっているため、完全に保護できているとは言い難いものの、レンズに傷がつくリスクは低減されています。また、枠は均一の高さになっているため、iPhone 17 Proを平置きしても、ガタガタしにくくなりました。

側面は、各ボタンを覆う形になります。ボタンの突起は比較的大きいため、押し心地にも問題ありません。カメラコントロールも覆われていますが、ケースの上から直接操作できるようになっています。

ただし、裸の状態と比べると、若干押しにくく、感度にも違いがあるので、操作には慣れが必要です。

MagSafe関連の周辺機器を多く揃えるMOFTだけに、ケースをつけたままMagSafe充電、アクセサリーの装着も可能となります。

スマートフォンスタンドとしても使えるMagSafe対応アクセサリーは、8-in-1多機能スタンド、多機能カードケース＆スタンドの2種類が同梱されます。価格は前者が6780円、後者が7180円です。

8-in-1多機能スタンドは、角度の調節がある程度自由にできるスタンド。高さは2段階に調節でき、最大20cmの高さにスマートフォンをキープできます。

背面に取り付ける、コンパクトなスマートフォンスタンドとしては、かなり高さが出るのに加え、柔軟に角度の調節ができるので、様々なシーンで活躍できます。

高さがあるため、安定性には若干不安がありますが、使用している限り、iPhone 17 Pro本体が外れてしまったり、不意に倒れてしまうこともありません。MagSafeで取り付けられるため、縦方向、横方向のどちらでも使えるのもポイントです。

内側にはカード収納ケース(ポケット)がついており、クレジットカードが2枚ほど収納できます。無理をすれば3枚入らなくもないくらいのサイズ感ですが、取り出しにくくなるので、2枚までに収めるのが無難でしょう。

個人的には使用頻度があまり高くありませんが、自撮り棒としても使用可能とのこと。特にiPhone 17シリーズ、iPhone Airでは、インカメラの性能が向上し、機能も充実しているので、刺さる人にはかなり刺さる使い方でしょう。

もう1つのMagSafe対応アクセサリーが、多機能カードケース＆スタンド。こちらはスタンドとして使用する場合は、高さは1段階で、角度の調節はできませんが、代わりに収納力に優れているのが特徴です。

カード類は最大8枚収納可能。カードと同時に、折りたたんだ紙幣を収納してもいいサイズ感です。また、小銭などをしまえる小物収納スペースもあるため、これ1つで、まさに財布いらずになります。

蓋の部分はマグネット式ボタンが内蔵されており、不意に開いてしまう心配もあまりありません。また、収納スペースはガバッと開くデザインになっているため、複数のカードや紙幣、小銭をまとめて取り出したり、収納することも簡単です。

かなりニッチですが、SIMピン、SIMカードを収納するスペースも用意。iPhone 17シリーズ、iPhone AirはeSIM専用になっているため、iPhone 16以前、もしくはAndroidスマートフォン向けのポケットになりますが、スマートフォンを複数台持ち歩く場合や、海外旅行、出張の際に、現地の物理SIMを調達する人には、ありがたいポケットです。

最大8枚のカードが入る大容量だけに、それなりの厚みがあるため、iPhone 17 Proの背面に取り付けていると、どうしても持ちにくさは増してしまいます。

利便性を取るか、携帯性を取るかになりますが、取り外してカバンに入れておいても、コンパクトな財布兼スタンドとして使えるので、1つ持っておくと便利です。

全機種対応スリングストラップ（アップグレード版）は3980円。いわゆる肩掛け紐ですが、紐の横幅が広いため、肩に食い込みにくく、なで肩の筆者でも安定して使用できています。

紐の長さは金具部分で大まかに調節できるのに加え、円形パーツから片手で微調節も行えます。

スマートフォンへの装着は、ケースとスマートフォンの間に専用のパーツを挟み込み、フックで固定する、よくある方式です。Creative Gift Boxにはシングルフック、デュアルフック両方のパーツが同梱されます。

シングルフックはUSB Type-Cポートから、デュアルフックは底面のスピーカー部分からそれぞれホルダーが出る構造になります。好みの問題ではありますが、シングルフックは、圧力が一点に集中するため、個人的には耐久性に不安を感じてしまうので、デュアルフックの選択肢も用意されているのは、嬉しいポイントです。

Creative Gift Boxに入っているもう1つの製品が、Apple Watch用のマグネット式シリコンバンド。Creative Gift Box購入時に、42mmモデル、46mmモデルから選択できます。単体での価格は5880円です。

裏表が別々の色になっているバイカラーデザインが採用されており、リバーシブルに使用できるおしゃれなバンド。シリコン素材で手触りがいいのが魅力ですが、きつくしめすぎると、若干蒸れる点には注意が必要です。

便利なのが、磁石でピタッと締めることができるため、無段階に着け心地を調節できる点。着脱可能な留め具も付いているので、必要に応じて活用してもOKです。とはいえ、留め具がなくても磁石でしっかりと固定できます。

Creative Gift Boxは、3万800円。同梱されるそれぞれの製品を購入しても同価格なので、セットだから安い製品というわけではないものの、iPhone 17 Proを使う上で、あると便利なアクセサリーがまとめてゲットできるのが利点。

名前の通り、プレゼントにもいいでしょう。もちろん、気になる製品をそれぞれ1つずつ購入するのもありですよ。

商品名 発売元 実売価格 Creative Gift Box MOFT 3万800円