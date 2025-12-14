ニューストップ > ライフ総合ニュース > ＜あのころ＞ソ連が69年の歴史に幕 34年前の12月25日 ＜あのころ＞ソ連が69年の歴史に幕 34年前の12月25日 ＜あのころ＞ソ連が69年の歴史に幕 34年前の12月25日 2025年12月25日 0時1分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 1991（平成3）年12月25日、ソ連のゴルバチョフ大統領が国営テレビで辞任を表明、ソ連は69年の歴史に幕を閉じた。エリツィン・ロシア大統領らが「独立国家共同体」を創設したため、退陣に追い込まれた。核のボタンなど国家機能はエリツィン氏が継承、クレムリンにはソ連国旗に代えてロシア国旗（写真）が翻った。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 泣いて母に電話も 容姿や技術を比較、落ち込んだロシアのアカデミー…必死に学び自分だけのテクニック磨く 新国立劇場バレエ団・山本涼杏さん、「ソリスト」に昇格 観客にしっかり伝えられるダンサーに 「青森を愛した人」カチヤさん忘れない 戦前旧新町小に学んだ白系ロシア人女性、95歳死去 関係者追悼 「これ本物…？」「怖いお兄さん来ない？」ブックオフでロシア国家親衛隊の制服とおぼしき迷彩服が発見され話題に