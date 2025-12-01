¡Ö¸ª¥º¥óFig.¤´ÃíÊ¸¤Ï¤¦¤µ¤®¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ú¥¬¥Á¥ã»£¤ê²¼¤í¤·¡Û¥³¥³¥¢¤ä¥Á¥Î¤¿¤Á¥é¥Ó¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÌÌ¡¹¤¬¸ª¥º¥óFig.¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤è¤ê¡¢12·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤Î¥¬¥Á¥ã¡Ö¸ª¥º¥óFig.¤´ÃíÊ¸¤Ï¤¦¤µ¤®¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤´ÃíÊ¸¤Ï¤¦¤µ¤®¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¡£
¡¡¤Ê¤ó¤ÈÆ±ºî¤¬¡Ö¸ª¥º¥óFig.¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤Î3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯µÇ°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥³¥¢
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¤´ÃíÊ¸¤Ï¤¦¤µ¤®¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥³¥³¥¢¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¤Ú¤¿¤ó¤ÈºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢Î¾É¨¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¾åÉÊ¤Ë¤¦¤È¤¦¤È¤ÈÌ²¤ë»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾è¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ù¤Î¾å¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¾þ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤À¤È¡¢º£¤Ë¤âÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦!?
Â¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë
¸å¤í»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¤
¤â¤Á¤í¤ó¼«Î©¤µ¤»¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤À
¡¡·ª¿§¤Î¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡¢¥³¥³¥¢¡£Æ¬¤Ë¤ÏÈ±Î±¤á¤È²Ö¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿È±¾þ¤ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î»Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤êº£²ó¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤à¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÜ¸µ¤ä¸ý¸µ¤Ê¤É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆÃÄ§¤¬¤è¤¯Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ý¸µ¤ÎÉ½¸½¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤À
È±¾þ¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½
¥Á¥Î
¡¡¥³¥³¥¢¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡Ö¤´ÃíÊ¸¤Ï¤¦¤µ¤®¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¥Á¥Î¤â¡¢º£²ó¤Î¡Ö¸ª¥º¥óFig.¤´ÃíÊ¸¤Ï¤¦¤µ¤®¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Î°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿¼¤¯Ì²¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«°¦¤ª¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ª¥º¥óFig.¡×¤Ë¥Á¥Î¤¬ÅÐ¾ì
2Æ¬¿È¤Î»Ñ¤¬Ì¯¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤
ÇØÃæ¤Ï¤Û¤ÜÈ±¤ÇÊ¤¤¤±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Ð¥Ã¥Æ¥ó°õ¤ÎÈ±Î±¤á¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡º£²ó¤Ï¥Á¥Î¤¬ÂÎ°éºÂ¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼ê¤òÉ¨¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¹Ôµ·¤¬¤¤¤¤¡£Ã¸¤¤¥Ö¥ëー¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤âÆÃÄ§Åª¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¸å¤í¤«¤é¸«¤ë¤È¤¹¤Ã¤Ý¤êÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¤±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤âÌÌÇò¤¤¡£
¿¼¤¯Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À
¥¹¥«ー¥È¤Î²¼¤«¤éÂ¤¬¾¯¤·½Ð¤Æ¤¤¤ë
¥ê¥¼
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥é¥Ó¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¥ê¥¼¤À¡£¤Ê¤¼¤«¡¢¡Ö¸ª¥º¥óFig.¡×²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ºÂ¤ê¥Ýー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º°¿§¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤Ï¾²¤ËÃå¤¯¤Û¤ÉÄ¹¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¿²´é¤â¤É¤³¤«¤ª¤¹¤Þ¤·´é¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡©
²£¤«¤é¸«¤ë¤È»ÑÀª¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤
°áÁõ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤È±·¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë
¡¡»ç¿§¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥¼¡£¶»¸µ¤ÎÂç¤¤á¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Ü¥¿¥ó¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÙ¤«¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ¼ê¤ò¾²¤ËÆÍ¤¤¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤â°¦¤é¤·¤¤¡£
¾¯¤·¤À¤±¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë
°áÁõÉôÊ¬¤âºÙ¤«¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Æ¥£¥Ã¥Ôー
¡¡¤â¤Õ¤â¤Õ¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Æ¥£¥Ã¥Ôー¡£¥é¥Ó¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥´¥é¥¦¥µ¥®¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÊ¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¡£ÆÃ¤ËÂ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È²£¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Æ¥£¥Ã¥Ôー¤Î¤ª¤«¤²¤«¥¥åー¥È¤µ¤âÂç¤¤¯Áý¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¥¢¥ó¥´¥é¥¦¥µ¥®¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷ËÆ¤À
¤³¤ì¤Ï²£¤«¤é¸«¤¿¤È¤³¤í
¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¬¤³¤Á¤é¤ÏÇØÃæ¤À
¡Ö¸ª¥º¥óFig.¡×¤é¤·¤¯¡¢ÂÎ¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤À¤±¸ý¤ò³«¤±¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËËË¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥Æ¥£¥Ã¥Ôー¡£°ì±þ¡¢¡Ö¸ª¥º¥óFig.¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥ÈÅª¤Ë¤Ï¿²´é¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
´é¤Î¥¢¥Ã¥×¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
µåÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤Á¤é¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¸ª¥º¥óFig.¤´ÃíÊ¸¤Ï¤¦¤µ¤®¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï¡¢12·î¾å½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢Á´Éô¤Ç4¼ïÎà¤ÈÈæ³ÓÅª½¸¤á¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¥³¥ó¥×¥êー¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Ë¤¹¤«¤µ¤ºÆþ¼ê¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª
