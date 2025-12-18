【POP UP PARADE ライザリン・シュタウト アニメVer. L size】 12月25日 出荷開始 価格：8,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ライザリン・シュタウト アニメVer. L size」を12月25日に出荷開始する。価格は8,800円。

本商品は、アニメ「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」より主人公の「ライザリン・シュタウト（ライザ）」を、同社のフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」のLサイズで立体化したもの。

キャミソールにホットパンツのいつものライザを表現しており、元気いっぱいの表情や今にも駆けだしそうな躍動感のある造形が、元気を分けてくれそうな雰囲気を感じさせるフィギュアとなっている

(C)コーエーテクモゲームス/「ライザのアトリエ」製作委員会

(C)KOEI TECMO GAMES/Atelier Ryza Production Committee

※発売日は流通により前後する場合があります。