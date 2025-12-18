エネループ スタンダードモデル単3形 4本パック

Amazonにて開催されている「Amazonクリスマスタイムセール祭り」の対象商品にパナソニックのニッケル水素充電池「エネループ」各種が追加された。

今回のセールでは、エネループ スタンダードモデル単3形（最小容量2000mAh/くり返し回数600回）4本パックやスタンダードモデルの単4形（[最小容量800mAh/繰り返し600回）20本パック、エネループ プロ ハイエンドモデル単3形(大容量モデル)（最小容量2500mAh/くり返し回数150回）4本パックなどがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

エネループ スタンダードモデル 単4形（[最小容量800mAh/繰り返し600回）20本パック

エネループ プロ ハイエンドモデル単3形(大容量モデル)（最小容量2500mAh/くり返し回数150回）4本パック