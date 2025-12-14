「DOWNTOWN＋」に浜田雅功が登場、ドキュメンタリー映像や過去作品の配信開始

ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」は12月26日から、浜田雅功のコンテンツの配信をスタートする。



26日に配信するのは、唯一無二の画力を持つ浜田が、現在開催中の個展「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」のために、100点もの作品を描く過程を撮影したドキュメンタリー映像「浜田雅功と黒い線」。



お笑いのみならず、音楽、ファッション、俳優業など、さまざまなジャンルでそのクリエイティブを発揮してきた浜田が見せる“画家としての顔”に注目だ。



また、浜田の過去作品は29日に配信をスタート。「ごぶごぶ」（毎日放送）、「浜ちゃんが！」（読売テレビ）、「浜ちゃん後輩と行く沖縄の旅」の3タイトルを配信する。