Amazonにて日立のスティッククリーナー2商品が特別価格で販売されている。期間は2026年1月7日23時59分まで。

本セールではコードレススティッククリーナー「PKV-BK3K」と「PV-BH500A1」の2商品がセール価格で販売されている。

「PKV-BK3K」は1.1kgの軽量に吸引力を両立したモデルで、吸引力が続く紙パック式が採用されている。軽くて取り回しやすく、引くときもごみをしっかり吸い取る[パワフル スマートヘッド light]に、緑色LEDライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせる［ごみくっきりライト］、軽い力でスイスイ前に進む［自走機能］を搭載している。

「PV-BH500A1」は軽量1.9kgで押すときも引くときも吸う「パワフルスマートヘッド」（白色LEDライト搭載）が採用されている。ブラシが回転する力でグングン前に進む「自走式」のほか、「2WAYすき間ブラシ」、「ほうきブラシ」、「ハンディブラシ」のツールが付属する。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

コードレススティッククリーナー「PKV-BK3K」

コードレススティッククリーナー「PV-BH500A1」