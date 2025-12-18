Amazonにて、Sachiプラモのヤスリが特別価格で販売されている。期間は2026年1月2日23時59分まで。

今回、プラモデル用高精度ガラスヤスリ「VERTヤスリ Selenite Edge」や、便利な付属品が付いた「VERTヤスリ Type-S」、「VERTヤスリ」がラインナップ。ゲート処理等、プラモデル製作に便利な各種モデルが期間中割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「VERT Selenite Edge」

本商品はゲート処理に特化した高精度ガラスヤスリでありながら、クリアガラスに繊細で幻想的な装飾を刻印したビジュアルも魅力のヤスリ。繰り返し使える耐久性を持ち、メンテナンスも簡単に行なえる。

片手での扱いやすさを追求した両端テーパーフォルムにより、狭いパーツのすき間や複雑な構造にもスムーズにアクセスでき、繊細な処理が可能になる。削りすぎを防ぐ均一な研磨力に加え、水研ぎにも対応している。

「VERTヤスリ Type-S」

より精細なパーツにも対応できる極細設計。両端別形状なので、シーンに応じて使い分けができる。削りカス除去用ブラシ、粘着マット、光沢調整用ヤスリが付属する。

「VERTヤスリ」

便利な付属品とともに、快適かつ高精度な仕上がりを実現するヤスリ。プロ監修の動画＆ガイド付き。