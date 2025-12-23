¡È¥Ð¥à¡É¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï£´ÃÄÂÎÅý°ìÀïºÇÍ¥Àè¤È±Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ë¡¼¥à´´Éô¡¡¾ÍèÅª¤Ë¤Ï°æ¾å¾°Ìï¤È¤ÎÂÐ·è¤â¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£É£Î£Ç¡¡£Ö¡§¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¡¡¢¦£×£Â£Á¡¦£×£Â£Ã¡¦£É£Â£Æ¡¦£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¡¡£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡½¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¢¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡Ë£±£²²óÀï¡¡ÃæÃ«½á¿Í¡½¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¢¦£É£Â£ÆÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£µ£²¡¦£±¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¡¡²¦¼Ô¡¦¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡½»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê£±£²·î£²£·Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¢¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¡Ú¥ê¥ä¥É¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë£²£´Æü¡á¾¡ÅÄÀ®µª¡Û£²£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç·¿¶½¹Ô¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£É£Î£Ç¡¡£Ö¡§¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤é¤¬¡¢²ñ¾ì»ÜÀßÆâ¤ÎÆÃÀß¥ê¥ó¥°¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¶½¹Ô¤ò¶¦ºÅ¤¹¤ë±Ñ¶½¹ÔÂç¼ê¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ë¡¼¥à¡×´´Éô¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤¬ÅöÃÏ¤ÇÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Æ±¼Ò¤È·ÀÌó¤¹¤ë£×£Â£Á¡õ£×£Â£Ã¡õ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µéÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡È¥Ð¥à¡É¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê£²£µ¡Ë¡áÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥µ¥¦¥¸¶½¹Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£É£Â£ÆÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê£³£¶¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ÈÁ°£×£Â£Á¡õ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µéÅý°ì²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê£³£³¡Ë¡á£Â£Í£Â¡á¤Î¾¡¼Ô¤È¤Î£´ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»ûÃÏ¤¬£É£Â£Æ²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤ÈÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤Î¥á¥¬¥Õ¥¡¥¤¥È¶½¹Ô¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé£´ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Ð¥à¤â¡Ø¤¼¤ÒÆüËÜ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÊ¸²½¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤ÒÆüËÜ¤Ç»î¹ç¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°æ¾åÂÐÃæÃ«¤Î¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥¹¥ß¥¹»á¤Ï¡Ö¥¢¥¤¡¦¥é¥Ö¡¦¥¤¥Î¥¦¥¨¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë°æ¾åÁª¼ê¤¬¹¥¤¡£ÎäÀÅ¤Ç¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¯¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¡£ÃæÃ«Áª¼ê¤â¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤Áª¼ê¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê°æ¾åÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÈ±·¿¤âÂç¹¥¤¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬£´ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ì¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ò»î¤·¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢°æ¾åÁª¼ê¤¬¤¤¤ë³¬µé¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ë¤Ø¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡££Ð£Æ£Ð¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î°æ¾å¤È¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÎÂÐ·è¼Â¸½¤Ë¤â¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢º£¤Ï³¬µé¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤ËÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¤Ï£×£Â£Á²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê£³£°¡Ë¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡á¡¢£×£Â£Ã²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤È£²¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬·¯Î×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¼¤ÒÂÐ·è¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£