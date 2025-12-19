イスラエルのカッツ国防相は、パレスチナ自治区ガザ地区北部に入植者を送るとした自身の発言について、事実上撤回しました。一方、停戦をめぐっては、イスラム組織ハマスとトルコが第2段階への移行を協議するなど、水面下の動きが続いています。

イスラエルメディアなどによりますと、カッツ国防相は23日、入植者の指導者らとの会合で、「将来的にガザ地区北部に入植者のグループを送る」と発言しました。その後、「政府にガザ地区で入植地を設立する意図はない」とする声明を出し、発言は安全保障上の文脈で述べたものだと事実上、撤回しました。ただ、カッツ氏は「イスラエルはガザ地区から完全に撤退することはない」とも述べています。

こうした中、ロイター通信によりますと、トルコのフィダン外相は24日、アンカラでハマスの政治局関係者と会談し、イスラエルとの停戦合意を第2段階に進めるための協議を行いました。ハマス側は合意上の義務は果たしているとした上で、イスラエル側が攻撃を続けていると主張しています。

これに対し、イスラエルは、ハマスが武装解除を拒否し、停戦とトランプ大統領の20項目の和平計画に違反し続けていると反発していて、停戦の行方は依然、不透明です。