「Lenovo Legion Glasses（Gen2）」

Amazonにて開催されている「クリスマスタイムセール祭りの対象商品にレノボのスマートグラス「Lenovo Legion Glasses（Gen2）」が追加された。

本商品は、USB Type-Cポート（DisplayPort Alternate Mode対応）を搭載したPC、タブレット、スマートフォン、ゲーム機などに接続するだけで、最大126型相当の大画面映像を体験できる軽量ウェアラブルディスプレイ。わずか65gの軽量設計と、18.5mmのスリムなボディにより、長時間でも快適に装着できる。

マイクロOLEDディスプレイを採用し、フルHD解像度（1,920×1,080、片目）で最大800nitの高輝度、98% DCI-P3の広色域、120Hzリフレッシュレートに対応。外出先でも自宅でも、映画やゲームを鮮明かつ滑らかに楽しめる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。