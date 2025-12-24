肉と肉を一緒に喰らう！肉めし岡もと、期間限定「牛丼肉めし」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、株式会社トビラダイニングは、「肉めし岡もと」にて、2025年12月24日(水)より期間限定メニュー「牛丼肉めし」を販売する。
■看板「肉めし」と王道「牛丼」を豪快に盛り合わせ
看板メニュー「肉めし」の、秘伝のかえしとこだわりの割り下で丁寧にじっくり煮込むことで、コクのある味わいに仕上げている。そこへ、牛肉の旨みと玉ねぎの甘みが際立つ牛丼の具を合わせ、二つの肉料理を一杯に豪快に盛り付けた。
じっくり煮込んだ肉の深いコクと、牛丼ならではのジューシーな旨みを同時に味わえる、食べ応えのある一杯だ。
さらに、もっと食べたい方には肉量を1.5倍にした『肉盛り！牛丼肉めし』も用意している。
■商品概要
〇牛丼肉めし 980円(税込1,078円)
〇肉盛り！牛丼肉めし 1180円(税込1,298円)
〇その他メニュー
