¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥¨¥ë¥´¥È¥í¥ó¤Î¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡£34¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤ËÂÐ±þ¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»ー¥ë2025¡Û
¡ÚAmazon¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥à¥»ー¥ëº×¤ê¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î16Æü9»þ～12·î25Æü23»þ59Ê¬
¡¡Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥à¥»ー¥ëº×¤ê¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¥¨¥ë¥´¥È¥í¥ó¤Î¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢34¥¤¥ó¥Á(3.2-11.3kg)¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤ËÂÐ±þ¡£¥¯¥é¥ó¥×¤Ï60mm¤Þ¤Ç¤Î¸ü¤µ¡¢¥°¥í¥á¥Ã¥È¤ÏÄ¾·Â8～50mm¤Î·ê¡¢57mm¤Þ¤Ç¤Î¸ü¤µ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ê¥¹¥Úー¥¹²½¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Û ¡Ú¥Û¥ï¥¤¥È¡Û