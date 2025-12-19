Amazonにて、Dysonのヒーターがセール価格で販売されている。期間は2026年1月7日23時59分まで。

本セールではDysonのヒーター「HP12 WG AM」と「HP10 BN AM」の2商品を対象となっている。

「HP12 WG AM」は冬はヒーター、夏は扇風機、一年中空気清浄機として活躍でき、空気を循環させて、部屋のすみずみまで暖かくする。暖めすぎを防ぐ自動温度制御機能で、消費電力を抑制できる。アプリで外出先から製品を遠隔操作でき、スケジュール設定でいつでも暖かくできる。

「HP10 BN AM」は1台3役のシンプルモデルで、冬はヒーター、夏は扇風機、一年中空気清浄機として活用できる。自動温度制御機能を搭載し、ウイルス、ハウスダスト、花粉、ニオイを除去。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

HP12 WG AM

HP10 BN AM