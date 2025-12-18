「水ダウ」名探偵津田で話題の美女、ふんわり美バスト際立つ 100年前の大正へタイムスリップ？
【モデルプレス＝2025/12/25】女優の森山未唯が、12月22日発売の「週刊ヤングジャンプ」4＆5新年特大合併号（集英社）の特別付録に登場。美しいバストを披露している、
【写真】「水ダウ」名探偵津田出演美女、美谷間くっきり 無邪気な笑顔披露
「名探偵津田」への度々の出演で話題の森山。「週刊ヤングジャンプ」登場3度目の今回は、ひょんなことからタイムマシンに乗って100年前にタイムスリップ。大正浪漫を感じられるスペシャルなグラビアとなっている。その理由は、一体？
今号では、ふんわりとした美しいバストを披露。無邪気な笑顔も見せている。
今号は、「ウマ娘 シンデレラグレイ」完結を記念し、1冊まるっとぶち抜きシングレ特集。巻頭および巻末グラビアには、TVアニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」のメインキャストの9人が、“シングレ”最終回を盛り上げるべく「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS！！ EXTRA STAGE」の衣装や、トレセン制服を身にまとい登場した。巻末グラビアでは、カラフルな衣装に身を包み、作品への想いや特に思い入れのあるエピソードについて、それぞれが語っている。
センターグラビアには、オグリキャップ役の高柳知葉とタマモクロス役の大空直美の2人が登場。本号にて、タマモクロスの勝負服が初お披露目となる点も見どころの1つだ。アニメでも激戦を繰り広げたライバル同士が、穏やかな休日を思わせる落ち着いた雰囲気のグラビアを披露している。
さらに本号では、恒例企画として久住太陽氏描き下ろしによるコミックス第1巻の別バージョンカバーを特別付録として収録。加えて、最終話210Rのカラー扉を使用したポスターや、キャストのチェキが当たるプレゼント企画も実施される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
