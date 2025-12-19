AKB48・佐藤綺星、1st写真集のタイトル「天使の反射角度」に決定！ 次世代エースの輝きを凝縮した1作

AKB48佐藤綺星1st写真集（1月28日発売）タイトルが「天使の反射角度」に決定 表紙＆帯コメントも到着

株式会社集英社はAKB48の次世代エース・佐藤綺星（あいり）の1st写真集を来年１月28日に発売。そのタイトルが「天使の反射角度」であることが発表となった。

撮影の舞台はシンガポールとインドネシアのビンタン島。“スマイル天使”の名の通り、彼女の持ち味であるピュアで弾けるような笑顔が全編に溢れているという。

本人初となる水着やランジェリーでの撮影に挑戦。また、AKB48をはじめ数多くのアイドル衣装を世に送り出してきたオサレカンパニーが今回のために製作をした特注衣装を身にまとった写真も収められている。

グループ結成20周年という節目に、新時代を象徴するエースの魅力を凝縮した、ファン必見の1冊だ。

【プロフィール】

佐藤綺星（さとう・あいり）

2004年6月24日生まれ、千葉県出身。身長156cm。

ニックネーム＝あいちゃん

ペンライトカラー＝赤×白

〇2022年5月、AKB48の17期生として活動開始。同年10月発売、AKB48の60thシングル『久しぶりのリップグロス』では当時研究生ながら、初の表題曲選抜メンバー入りを果たす。24年3月には研究生から正規メンバーへ昇格。同年6月放送開始のドラマ『星屑テレパス』（テレビ東京）では初のテレビドラマ主演、7月発売の64thシングル『恋 詰んじゃった』では、グループ加入当初から目標であった表題曲のセンターを務める。

＜帯コメント＞

「あいりの眩しさは、光を浴びた瞬間だけで生まれるものじゃない。

小さな努力を、見えないところで積み重ねてきたからだ。

だからその輝きは、ダイヤみたいに--どの角度もキラキラ光る」