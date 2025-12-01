¡ÖAKB48¡×º´Æ£åºÀ±¤µ¤ó¤Î1st¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖÅ·»È¤ÎÈ¿¼Í³ÑÅÙ¡×¤Ë·èÄê¡ª½ñ±Æ¤ÈÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå
¥ª¥Ó¤Ê¤·½ñ±Æ
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡½¸±Ñ¼Ò¡¢½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤ÊÔ½¸Éô¤Ï2026Ç¯1·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖAKB48¡×º´Æ£åºÀ±¤µ¤ó¤Î1¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖÅ·»È¤ÎÈ¿¼Í³ÑÅÙ¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò12·î25Æü¤ËÈ¯É½¤·¡¢É½»æ¤ÈÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAKB48¡×¤Î¼¡À¤Âå¥¨ー¥¹º´Æ£åºÀ±¤µ¤ó¤¬¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ó¥ó¥¿¥óÅç¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¡È¥¹¥Þ¥¤¥ëÅ·»È¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥ÔーÄÌ¤ê¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÇÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬ËþºÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤âÄ©Àï¡£¤Þ¤¿¡ÖAKB48¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥µ¥ì¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬º£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿ÆÃÃí°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÂÓ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¤¢¤¤¤ê¤ÎâÁ¤·¤µ¤Ï¡¢¸÷¤òÍá¤Ó¤¿½Ö´Ö¤À¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤ò¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤À¤«¤é¤½¤Îµ±¤¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¤ß¤¿¤¤¤Ë--¤É¤Î³ÑÅÙ¤â¥¥é¥¥é¸÷¤ë¡×
(C)½¸±Ñ¼Ò¡¿ºÙµï¹¬¼¡Ïº