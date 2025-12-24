reGretGirlの新曲「サブマリンユース」が、2026年4月より放送開始となるTVアニメ『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』のオープニング主題歌に決定した。

同アニメは『第6回カクヨムWeb小説コンテスト』の特別賞（ラブコメ部門）を受賞した、たかたによるライトノベルを原作とする作品。クラスで目立たない男子だった主人公が、“クラスで2番目に可愛い”とされるクラスメイトと共通の趣味をきっかけに秘密の友達になって始まる、等身大の青春ラブコメディとなっている。

オープニング主題歌となる「サブマリンユース」は、青春ラブコメディにぴったりな軽快で爽やかなアップナンバーに。なお、reGretGirlがアニメ主題歌を担当するのは今回が初めてとなる。

さらに、本日公開されたアニメの本PVでは、同楽曲の一部が使用されている。

reGretGirrl 平部雅洋（Vo/Gt） コメント

この度、オープニング主題歌を務めさせていただくことになりました。ありがとうございます。原作を読み、主人公の真樹や海の不器用ながらも真っ直ぐな心情に胸を打たれました。今回の楽曲は、主人公2人の“届きそうで届かない、拙くも純真な所”を表現しようと思いました。reGretGirlとしてアニメ作品に楽曲を書き下ろしたのは今回が初めてなので、僕自身も心踊らせながら制作させていだきました。是非作品と合わせて聴いてください。

