AKB48佐藤綺星1st写真集のタイトルが『天使の反射角度』に決定
AKB48佐藤綺星が、2026年1月28日に発売する1st写真集タイトルが『天使の反射角度』に決定。併せて、表紙カットと帯コメントが到着した。
■AKB48の次世代エースの魅力を様々な角度から切り取った1冊
AKB48の次世代エース、佐藤綺星の待望のファースト写真集。撮影はシンガポールとインドネシアのビンタン島で実施。“スマイル天使”というキャッチコピーのとおり、ピュアで明るい笑顔が満載のフレッシュな作品に仕上がっている。
本作では自身初となる水着やランジェリーでの撮影に挑戦。また、AKB48をはじめ数多くのアイドル衣装を世に送り出してきたオサレカンパニーが、今回のために製作をした特注衣装を身にまとった写真も収録。
グループ結成から20年という歴史の節目、新時代を象徴する若きエースの魅力を様々な角度から切り取った1冊となっている。
■帯コメント
あいりの眩しさは、光を浴びた瞬間だけで生まれるものじゃない。
小さな努力を、見えないところで積み重ねてきたからだ。
だからその輝きは、ダイヤみたいに――どの角度もキラキラ光る
■書籍情報
2026.01.28 ON SALE
AKB48佐藤綺星1st写真集「天使の反射角度」
(C)集英社／細居幸次郎
