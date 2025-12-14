日経225先物：25日0時＝20円安、5万320円
25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比20円安の5万320円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万344.1円に対しては24.1円安。出来高は1511枚となっている。
TOPIX先物期近は3407.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.13ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50320 -20 1511
日経225mini 50325 -20 41685
TOPIX先物 3407.5 -0.5 1646
JPX日経400先物 30710 +15 110
グロース指数先物 654 +2 275
東証REIT指数先物 売買不成立

