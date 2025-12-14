　25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比20円安の5万320円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万344.1円に対しては24.1円安。出来高は1511枚となっている。

　TOPIX先物期近は3407.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.13ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50320　　　　　 -20　　　　1511
日経225mini 　　　　　　 50325　　　　　 -20　　　 41685
TOPIX先物 　　　　　　　3407.5　　　　　-0.5　　　　1646
JPX日経400先物　　　　　 30710　　　　　 +15　　　　 110
グロース指数先物　　　　　 654　　　　　　+2　　　　 275
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース