¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¡×¤¬¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ ¶ÈÂÖÅ¾´¹¤Ç¼ý±×²þÁ±¤Ø
¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¡×¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤¬¡¢¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢Äã²Á³Ê¶ÈÂÖ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñÌó600Å¹ÊÞ¤Î¤¦¤ÁÌó100Å¹¤ò2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Ì¾¤âÊÑ¹¹¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¤Þ¤º6Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
À¸Á¯¿©ÉÊ¤äÁíºÚ¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò¶¯²½¤·¡¢²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤è¤ê°Â¤¤¿å½à¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢Äã²Á³Ê¶ÈÂÖ¤ÎºÎ»»¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹¤Ê¤«¡¢¶ÈÂÖÅ¾´¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý±×¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£