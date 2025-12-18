宮内庁は来年１月１４日に皇居・宮殿で行われる「歌会始の儀」の入選者１０人を発表した。

お題は「明」で、海外１４か国・地域からの７０首や点字作品１０首を含む計１万４６００首から選ばれた。

最年長入選の石川県穴水町の農林業室木正武さん（８０）は、１５年ほど前に友人から歌会に誘われて短歌を始めた。「長くやってきたことが認められ、うれしい」と語る。歌には能登半島地震で被災した自らの思いを込めたといい、「被災地の明るい未来につながれば」と話した。

最年少の入選者は、新潟市中央区の東京学館新潟高校２年、本間優大さん（１７）。高校入試を機に短歌に興味を持ち、高校２年から本格的に始めた。作品は中学時代の恋心が題材で、家族や指導教員と話し合いながら、３か月かけて推敲（すいこう）を重ねた。入選は「人生で最上級の喜び」だと言い、「短歌は気持ちを全開に出せるのが魅力。これからも続けたい」と語った。

天皇陛下に招かれて歌を詠む召人（めしうど）には、アイルランドと英国の国籍を持つ翻訳家ピーター・マクミランさん（６６）（京都市右京区）が選ばれた。宮内庁によると、外国籍の召人は初めてで、マクミランさんは「歌会始は日本人の精神性そのものを表している。参加できることは大変光栄」とコメントした。

ほかの入選者は次の通り。（敬称略）

▽京都府南丹市、元教員中川文和（７８）▽東京都杉並区、主婦八木訓子（７３）▽茨城県ひたちなか市、高校講師菅野公子（６３）▽青森県弘前市、会社役員坂本美弦（５７）▽埼玉県鴻巣市、高校教員穐山順子（５５）▽新潟市秋葉区、会社員鈴木好行（５２）▽金沢市、地方公務員和田実希（３７）▽横浜市金沢区、青山学院大１年新堀笙子（１８）