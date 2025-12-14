『名探偵津田』で話題の美女、『ヤンジャン』グラビアでも100年前にタイムスリップ 見覚えある場所で撮影
タレントの森山未唯が、25日発売の『週刊ヤングジャンプ』4＆5号（集英社）の特別付録に登場する。
【アザーカット】美ボディ披露！胸元あらわな森山未唯
森山はTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）のダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」に度々出演し話題に。前々回の『名探偵津田』では津田とバディを組む鈴木理沙役を務め、前回はホテルスタッフ・理奈として再登場。津田も一気にハイテンションとなり、SNS上でも歓喜の声が相次いだ。現在放送中の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」にも理花役で出演している。
同誌に3度目の登場となった今回は、ひょんなことからタイムマシンに乗って100年前にタイムスリップ。何やら見覚えのある場所で、大正浪漫を感じられるスペシャルなグラビアとなっている。
