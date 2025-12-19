前田敦子＆高橋みなみ、台本なし20周年対談 “AKB48はなぜ売れたのか？”に一説
20周年を迎えたAKB48の1期生メンバーである前田敦子と高橋みなみによる特別対談動画が、25日にサントリー公式YouTubeチャンネルにて公開された。二人が歩んできた20年の軌跡、そしてこれからの未来について、台本なし40分以上にわたって語り合った。
【動画】ここまで話していいの？前田敦子＆高橋みなみ、台本なしのAKB48 20周年対談
同企画は、サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」のブランドメッセージ「人生は、ゆっくりおいしくなる。」をテーマに、開始から終了まで二人だけの空間で実施された。
テーブルには「人生は、ゆっくりおいしくなる。」メニューと題した質問カードが用意。「AKB48 20周年の武道館公演を終えて。」／いま、「AKBはなぜ売れたと思いますか？」と聞かれたら。／など、今だから話せる本音やこれからの夢について、怒涛の日々を乗り越えた2人だから語れる内容を語っている。
▼以下、対談内容抜粋
――AKB48 20周年の武道館公演を終えて。
【二人】お疲れさま 乾杯
【高橋】あー。何だろう？ちょっとやっと気持ちが解放された。
【前田】そうだよ。たかみな、何ヶ月前から気合入ってたか。
【高橋】そうね。やっぱりAKB48の周年、私たち1期生にとっての20周年っていうのもあったから、そうだよね。ちょっと早めにちゃんと準備して。
【前田】もう見た目なんてさ。ね、早すぎたよ。3ヶ月前ぐらいにはもう仕上がってたよ。
【高橋】仕上がってたね。でもやっぱライブやるとどんどん痩せてくんだなと。
【前田】ほんともうだめだよ。こっから普通に食べてね。
【高橋】もう楽しみたいと思います。ゆっくりします。
【前田】お疲れ様。
――いま、「AKBはなぜ売れたと思いますか？」と聞かれたら。
【前田】今、AKBはどうして売れたと思いますか？って言われたらなんて言う？
【高橋】めっちゃむずい質問だね。
【前田】なんで、AKBはそこに行けたと思いますか？
【高橋】めちゃくちゃ、生々しい人間だったんじゃない？
【前田】確かに。
【高橋】それはある気がする。
【高橋】うん。なんかこう、なんでこんなことやるんだろう？なんでこの子たちこんな一生懸命なんだろうっていう。
【高橋】やっぱ今振り返っても私たちもさ、大人になってさ、普通にまた違う社会に出てってさ。やっぱり異常じゃん。ちょっとおかしなことがあのグループで起きてたっていう思います。その中で必死に戦ってたっていうのが、今の人生につながってると思うし、どんな現場でも負けない心っていうのが養われてる。
――年末の紅白歌合戦に向けて。
【高橋】ただ、あの、すいません、年末、紅白が。
【前田】やばいです。
【高橋】いや、すごいことだよね。
【前田】私、出れると思わなかったよ。
【前田】なんかさ、こう、夢を見てくれてるのはね、うれしかったじゃん。そこを目指したいから、今回、「Oh my pampkin！」でねっていう話を最初してもらったじゃん。いやいやいやって思ってた、私は。そう甘くはないぞと。
【高橋】うん、そうね。やっぱりこう、私たちもさ、長くこういう世界にいさせてもらっててさ、難しい世界にやっぱりずっといるなって思うがゆえに、AKB48が今頑張り続けてるのも分かってるけど、なかなかあの舞台って立てる場所じゃなくて。
【前田】そうなのよ。本当にあそこはまた別次元なんだよね。
【高橋】いやでもなんか今のAKB48がちゃんと輝いてたからだと思うんですよ。その周年も、もちろんあるし。
【前田】そうだと思う。
――「人生は、ゆっくりおいしくなる。」という言葉を聞いて。
【高橋】プレモルのキャッチコピーが「人生は、ゆっくりおいしくなる。」この言葉を聞いてどう思いますか？
【前田】まあ、でも「人生は, ゆっくりおいしくなる。」それって振り返った時にちょっと思うことではあるかもしれないね。
【高橋】もうね、やっぱりあの怒涛の日々の中ではさ。そうね、気づけないことっていっぱいあるけど、そうなの。
【前田】なんでもそうだよね。
【前田】卒業してみて。
【前田】そうなのよ。
【高橋】振り返ってみて、あの時期の自分をゆっくり楽しめる余裕が出てきて
【前田】ね。なんかこう、もう一回、噛み締められるようになって、なんかね、振り返った時だね。
【高橋】そうね。でも、やっぱり、あの時、必死にやってよかったなって思う。
――私たちの夢は。
【前田】私たちの夢はさ、東京ドームに現役メンバーが立ってくれて、私たちは客席で観たいっていうね。
【高橋】頑張って！ってやりたいよね。
【前田】ステージの上に立つじゃなくて、ステージに立ってる後輩たちを見守りたいよね。
【高橋】見たいね。その時はまたちょっとこちらで乾杯させていただきたいですね。
【前田】間違いないです。
【高橋】おいしいプレモルが飲めますよ。それは相当おいしい。
【前田】いいね、その夢。うん、でもかなえてくれそうな気がするけどな。
【高橋】かなえてくれると思う。
