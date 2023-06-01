¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù´°·ëµÇ°¥°¥é¥Ó¥¢¡¡¡Ø¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡Ù¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È9¿ÍÅÐ¾ì¡õ¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¾¡ÉéÉþ½é¤ªÈäÏªÌÜ¤â
¡¡25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù4¡õ5¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¡Ê¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥°¥ì¡Ë´°·ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢°ìºý¤Þ¤ë¤´¤È¡É¥·¥ó¥°¥ì¡É¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¾¡ÉéÉþ¤¬½é¤ªÈäÏªÌÜ¡ª¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¸ø³«
¡¡´¬Æ¬¤ª¤è¤Ó´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î9¿Í¤¬¡¢¡È¥·¥ó¥°¥ì¡ÉºÇ½ª²ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE¡×¤Î°áÁõ¤ä¡¢¥È¥ì¥»¥óÀ©Éþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤äÆÃ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¤Î¹âÌøÃÎÍÕ¤È¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹Ìò¤ÎÂç¶õÄ¾Èþ¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜ¹æ¤Ë¤Æ¡¢¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤Î¾¡ÉéÉþ¤¬½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ëÅÀ¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤¬¡¢²º¤ä¤«¤ÊµÙÆü¤ò»×¤ï¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜ¹æ¤Ç¤Ï¡¢¹±Îã´ë²è¤È¤·¤Æµ×½»ÂÀÍÛÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬¤ÎÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼¤òÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÇ½ªÏÃ210R¤Î¥«¥é¡¼Èâ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Á¥§¥¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô800ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤ºî¡£ºÇ¶¯¤Î¥¦¥ÞÌ¼¡¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢ÃÏÊý¤«¤éÃæ±û¤ÎÅÁÀâ¤Ø¡¢ÀÄ½Õ¡È¶î¤±¤ë¡É¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¥È±¤Î¾¯½÷¤¬¡È²øÊª¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤ä¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ê¤É¼Âºß¤¹¤ë¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²½¤·¡¢¥²¡¼¥à¡¢Ì¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Å¸³«¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¾¡ÉéÉþ¤¬½é¤ªÈäÏªÌÜ¡ª¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¸ø³«
¡¡´¬Æ¬¤ª¤è¤Ó´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î9¿Í¤¬¡¢¡È¥·¥ó¥°¥ì¡ÉºÇ½ª²ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE¡×¤Î°áÁõ¤ä¡¢¥È¥ì¥»¥óÀ©Éþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤äÆÃ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜ¹æ¤Ç¤Ï¡¢¹±Îã´ë²è¤È¤·¤Æµ×½»ÂÀÍÛÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬¤ÎÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼¤òÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÇ½ªÏÃ210R¤Î¥«¥é¡¼Èâ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Á¥§¥¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô800ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤ºî¡£ºÇ¶¯¤Î¥¦¥ÞÌ¼¡¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢ÃÏÊý¤«¤éÃæ±û¤ÎÅÁÀâ¤Ø¡¢ÀÄ½Õ¡È¶î¤±¤ë¡É¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¥È±¤Î¾¯½÷¤¬¡È²øÊª¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤ä¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ê¤É¼Âºß¤¹¤ë¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²½¤·¡¢¥²¡¼¥à¡¢Ì¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Å¸³«¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£