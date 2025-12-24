¥á¥ó¥Ð¡¼ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÃæ»ß¤µ¤ì¤¿BEGIN¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¸ø±é¡¢£³·î¤Ë¿¶¤êÂØ¤¨·èÄê
¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖBEGIN¡×¤¬24Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿23¡¢24Æü¤Î¡ÖBillboard Live2025Åß¡×¡Ê¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉÂçºå¡Ë¤Î¿¶¤êÂØ¤¨ÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢23Æü1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï26Ç¯3·î2Æü¸á¸å6»þ³«±é¤Ë¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÆ±3·î2Æü¸á¸å9»þ³«±é¤Ë±ä´ü¤ÈÈ¯É½¡£24Æü¤Î1st¤È2nd¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢3·î3Æü¤Î¸á¸å6»þ³«±é¤È¸á¸å9»þ³«±é¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤ë¡£
23Æü¤Ï1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤ß¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡ÖËüÁ´¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿¶¤êÂØ¤¨¸ø±é¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤â¿¶¤êÂØ¤¨¸ø±é¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤È°ÆÆâ¡£24Æü¸á¸å8»þ»þÅÀ¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤äÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ØÆþ¼Ô¤Ï¡¢Æ±²ñ¾ì¡¢Æ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢Æ±ÀÊ¼ï¡¦ÀÊÈÖ¹æ¤Ç¼«Æ°¿¶¤êÂØ¤¨¤µ¤ì¤ë¡£