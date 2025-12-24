公正取引委員会は２４日、生成ＡＩ（人工知能）を使った検索サービスの実態調査を開始したと発表した。

ＩＴ企業が報道機関の許可なしにニュース記事をＡＩの回答に使用している恐れがあり、公取委は独占禁止法の優越的地位の乱用などに抵触する可能性もあるとみている。最終的に調査報告書をまとめ、問題の解決に向けて実効的な提言を行う方針だ。

公取委の岩成博夫事務総長は２４日の記者会見で「生成ＡＩを用いた検索サービスなどを提供する事業者が報道機関の許可なく、ニュースコンテンツを用いて回答を生成しているとの指摘がある。競争環境に与える影響を確認する必要が生じている」と述べた。

調査対象は、米グーグルやマイクロソフト、米新興パープレキシティ、ＬＩＮＥヤフーなどＡＩ検索を提供する事業者のほか、対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」を提供する米オープンＡＩや米新興アンソロピックなどを想定している。

ＡＩ検索サービスは、利用者が知りたい内容を会話形式で尋ねると、ＡＩがインターネット上の情報を要約し、回答を生成する。その過程でＩＴ企業が報道機関などのウェブサイトの記事を無許可でＡＩの回答に利用していることが問題視されている。報道機関などは自社サイトを訪問した人に広告を表示することで収入を得ており、ニュースをＡＩが要約して回答すると自社サイトを訪れる人が減り、対価を得られなくなる恐れがある。

公取委はＡＩ検索サービス事業者などの行為が、優位な立場を利用して相手に不利益を与える優越的地位の乱用や、競争相手のビジネスを不当に妨げる取引妨害などにあたる可能性があるとみている。

公取委は２０２３年にニュースメディアに関する実態調査報告書を公表した。グーグルなどのＩＴ大手が報道機関に支払う記事利用料を一方的に著しく低く設定したり、無償で取引したりした場合、優越的地位の乱用として独禁法に違反する恐れがあると指摘した。公取委はＡＩ検索の登場で市場の環境が変化している実態を踏まえ、調査に乗り出すことにした。