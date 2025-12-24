TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が24日、放送された。名物企画「名探偵津田」はお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が探偵に扮（ふん）して奮闘。今回は「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」後編が放送され、セクシー女優の矢埜愛茉（やの・えま）が2週連続で登場した。

津田は前編で、謎解きの舞台である群馬県館林市で1泊することに。布団で寝ている津田のそばに女性の幽霊が登場。津田はすぐに幽霊の存在を視認した。

幽霊は津田の布団に入り込み「旦那様、何ゆえ私を残し…先立たれてしまったんですか」などと言って布団の中で肌を露出。津田は「何？どしたん？」「めっちゃスケベやん」「ええの？」「えー脱いでるやん」「えーおっぱい！」などと興奮し「え、ありがとう！」と感謝した。

そして矢野は後編の200年前の世界で、山田平五の妻として出演。津田は対面した際、思わず「エロい幽霊やん！ どっかで見たことあると思って」と言ってしまった。

その瞬間、スタジオの麒麟・川島明は「最低なフォルダに入れてる」、バカリズムも「『エロい』つけんな」とツッコミを入れた。

その後、平五と妻は、津田が乗ってきたデロリアン風のタイムマシン内でラブラブな時間を過ごすなど、インパクトを残した。

X（旧ツイッター）では「エロい幽霊」の登場に対し「幽霊がエロい設定絶対いらなくて面白い」「エロい幽霊言うなw」「結局あのエロい幽霊はなんだったんだwww」などと書き込まれていた。

矢野は元グラビアアイドルで昨年1月にセクシー女優への転身を発表し、前田美里から矢埜愛茉へ改名した。現在はフリーランスで活動中。前週の放送後には「自身のXを通じ「『名探偵津田』第4弾 幽霊役で出演させていただきました！！ 来週も楽しみだ…！！」とつづり、幽霊の格好をした写真を公開している。

11月26日放送回で「電気イスゲーム2025開幕戦」が放送された。ダイアン津田と劇団ひとりが対戦。劇団ひとりが2回目の電気イスを被弾すると、スタジオ中央に倒れ込んだ。津田は思わず「ひとりさん！」と絶叫。それでも動かないひとりに津田が「ひとりさん？ どういうこと？ うそぉ？ え…」と嘆いたところから第4話はスタート。今作はタイムマシンで100年前に行くなど、壮大なスケールに仕上がっている。