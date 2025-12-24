不用品回収の依頼をした21歳の女性宅を訪れ、女性に体を触るわいせつな行為をしたとして回収業の男が逮捕されました。

警察によりますと、不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは不用品回収業を営む神奈川県厚木市の杉田克亨容疑者（52）です。杉田容疑者は12月23日午後10時ごろ、不用品回収の依頼を受けて横浜市戸塚区の住宅を訪問し住人の21歳の専門学校生の女性に対し胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。

女性は引っ越しのため、ベッドなどの不用品を回収してもらおうとネットで検索して業者に依頼。23日の日中に杉田容疑者とスタッフの女性が自宅を訪問し、作業をしたものの不用品が多く車に載せきれないとして夜になって杉田容疑者が1人で再度訪れたということです。

そして女性が室内で荷物をまとめるなど作業していたところいきなり後ろから体を触られ、抵抗したところ杉田容疑者は作業に戻り、その後、精算をして帰っていったということです。その後、女性が交番に行って被害を訴えたことで事件が発覚しました。

警察の調べに対し、杉田容疑者は「身に覚えがありません」と容疑を否認しているということです。