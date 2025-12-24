Do As Infinityが、新曲「Red Re-born」を本日12月24日に配信リリース。また、本日21時にMVも公開となった。

本楽曲は、2026年1月25日より東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて配信される『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』の主題歌。数々のライダーシリーズの楽曲を手掛けてきた藤林聖子とHi-yunk（BACK-ON）を迎えた、疾走感溢れるロックチューンとなっている。

公開されたMVは、Do As Infinityの「Yesterday & Today」「深い森」のMVも手がけてきた須永秀明が監督を務めた。真紅のレーザーが飛び交う“赤”の世界を舞台に、楽曲が持つ覚醒と再生のイメージを鮮烈に可視化。大渡亮（Vo/Gt）の力強くエッジの効いたギターパフォーマンスと、楽曲に込められた意志を静かに、そして凛とした表情で体現する伴都美子（Vo）の存在感が印象的な映像に仕上がっている。

なおDo As Infinityは、本楽曲や同シリーズの挿入歌「Determined」を含む約6年ぶりとなるオリジナルアルバム『Reborn』を2026年1月28日にリリース。映像付き形態には、25周年記念公演『Do As Infinity 25th Anniversary LIVE in TOKYO』の昭和女子大学 人見記念講堂公演を収録したBlu-ray／DVDが付属する。

（文＝リアルサウンド編集部）